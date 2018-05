Goch: Chlorhaltige Gase vergiften Gärten

Goch Aus einer Anlage von RCN Chemie sind chlorhaltige Gase ausgetreten. Anwohner der Daimlerstraße klagen über stechende Gerüche und kranke Pflanzen. Die Firma hat die betroffene Installation abgeschaltet und prüft die Ursache.

Als Heinrich Schmitz vergangenen Mittwochabend aus seinem Auto stieg und Richtung Haustür an der Daimlerstraße lief, begann seine Nase zu jucken. Auch sein Hals kratzte. "Beim Einatmen merkte ich sofort, dass etwas mit der Luft nicht in Ordnung war", berichtete Schmitz. "Es war ein stechender Geruch, wie im Schwimmbad." Beim Blick in den Garten erschrak der Gocher: Seine Bäume, Sträucher und Pflanzen strahlten nicht, wie für diese Zeit üblich, in vollem Grün. Verwelkte braune Blätter hingen von den Ästen.