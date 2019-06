Kalkar : Eine Brücke aus Kalkar für den Handel mit der Welt

Weise International lädt ein und möchte Interessierte auf den chinesischen Markt begleiten. Veranstaltung an der Kastellstraße.

(RP) Es soll nichts anderes als eine Brücke sein, die seitens der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve und der in Kalkar beheimateten Weise International GmbH für den Handel mit künftigen Partnern in China geboten wird. Vor wenigen Monaten siedelten sich junge Chinesen, angeführt vom Kaufmann Luohua Ye, unter Mitwirkung der Kreis-WfG in der Nikolaistadt an, hatten im dortigen Gewerbegebiet eine stattliche Immobilie erworben und ihre Ziele klar vor Augen. „Wir möchten zu einer Art Gründerzentrum für chinesische Start-Ups werden“, hatte federführend Luohua Ye formuliert. Schon heute sind es auf dessen Engagement hin gleich sieben Engagierte geworden, die für verschiedene Segmente der Dienstleistungsbranche stehen, auch für den Im- und Export.