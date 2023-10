Stadtentwicklung in Goch Mit der CDU durch den Gocher Norden

Auch, wer vielleicht schon sein ganzes Leben in Goch verbracht hat, ist nicht immer auf dem Stand der Dinge, was einzelne Ortslagen anbelangt. Das betrifft nicht nur Dörfer, in denen man schon lange nicht war, es gibt auch Stadtbezirke, die nicht auf dem täglichen Rundkurs liegen. Deshalb bietet der CDU-Stadtverband Goch seit einiger Zeit unter dem Titel „Stadtansichten“ geführte Rundfahrten mit dem Fahrrad an. Diesmal ging es unter Leitung von Klaus Völling, stellvertretender Vorsitzer sowohl im Ortsverband, als auch in der Ratsfraktion, durch den Gocher Norden. Völling ist als Architekt mit Fragen der Städteplanung besonders vertraut.