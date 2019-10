Kalkar : Bürger unzufrieden mit Friedhofskultur in Kalkar

Bürger unzufrieden mit Friedhofskultur in Kalkar

Kalkar CDU hatte zu einer Ortsbegehung eingeladen. Ein Antrag zur Verlegung des Müllplatzes ist eingereicht.

(RP) „Pietätlos! Respektloser Umgang mit unseren Werten! Ignoranz!“ Mit diesen Worten beschwerten sich 35 Bürger über das Verhalten der Verwaltung und der Bürgermeisterin, schreibt die CDU Kalkar. Der schlechte Pflegezustand, mangelnde Hygiene und die Platzierung der Müllbehälter des Hauptfriedhofs waren Anlass dieses Ärgernisses. Dass sich endlich jemand ihres Problems annahm, dafür waren die Bürger der CDU und der SeniorenUnion Kalkar dankbar. Ein erster kleiner Erfolg war bereits bei der Begehung sichtbar, denn ausgerechnet einen Tag vor der angekündigten Begehung wurde fleißig vom Bauhof am Friedhof geputzt und gesäubert.

Die Teilnehmer merkten jedoch an, dass dies nicht immer der Fall sei. Soldatengräber, wo das Gras über die Steinplatten ragt; ein großes Kreuz, an dem der Rost nur so runter rieselt; Gras, das aus brachliegenden Grabfeldern bis zu einem Meter auf die Gehwege ragt, waren nur nebenbei noch die bemängelten Begebenheiten.