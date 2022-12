Stadtentwicklung CDU Goch verlangt Innenstadtkonzept

Wenn es auch wohl keine Landesgartenschau in Goch geben wird: Ein Gutes hatte der fachliche Rat eines Experten jüngst im Ausschuss: Es wurde mal deutlich ausgesprochen, dass in Goch die Zukunft intensiver in den Blick genommen werden sollte. Gerade im Bereich der Innenstadt, wozu ja nicht nur Geschäfte, sondern auch Grünanlagen, Plätze und Wegeverbindungen, öffentliche Einrichtungen und generell eine größere Aufenthaltsqualität gehören, ist einiges zu tun. Diesen Hinweis von Prof. Thomas Fenner, Landschaftsarchitekt und Inhaber des „studio grüngrau“ in Düsseldorf, hat die CDU Goch aufgenommen und einen Antrag zur nächsten Ratssitzung formuliert. Der wird, so schlägt es die Verwaltungsvorlage vor, in den Bauauschuss verwiesen, der allerdings erst im Februar terminiert ist.