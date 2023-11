Einsatz für die Schule CDU Goch unterstützt Bürgerinitiative für Grundschule in Kessel

In einem gemeinsamen Schreiben erklären die CDU-Vertreter: „Unsere Position hat sich nicht geändert. Wir halten es nach wie vor für falsch, die Schulstandorte Kessel und Asperden zusammenzulegen und in Asperden zu konzentrieren. Die von Bürgermeister Ulrich Knickrehm favorisierte Lösung, die auch vom Bürgerforum Goch (BfG) unterstützt wird, geht gegen den Willen vieler Bürger in unserer Stadt und führt dazu, dass unsere Dörfer ausbluten. Das Bürgerbegehren ist damit nicht nur eine Abstimmung über den Schulstandort Kessel, sondern auch über die Zukunft unserer Dörfer. Denn heute ist es die Schule in Kessel, morgen der Kindergarten in einem anderen Ortsteil und übermorgen eine öffentliche Einrichtung in einem weiteren Dorf. Eine solche Politik tragen wir als CDU nicht mit“, heißt es in dem Schreiben.