Goch CDU lobt Bürgermeister für Wahl Theissens

Die Gocher CDU freue sich, dass sich Bürgermeister Knickrehm den Rat von Theissen einholt, die als Regionaldirektorin im Gocher Wilhelm-Anton-Hospital tätig war und zuvor das St. Josef Seniorenhaus in Pfalzdorf geleitet hatte, heißt es in einer Pressemitteilung. Fraktionschef Andreas Sprenger schreibt: „Goch steht in vielen Bereichen, auch in der Gesundheitsversorgung, vor gewaltigen Herausforderungen. Immer weniger Ärzte wollen sich in der Weberstadt niederlassen. Fachärzte fehlen und auch der Mangel an Hausärzten nimmt weiter zu. Zudem ist die Zukunft des Krankenhausstandorts Goch ungewiss. Da ist es genau richtig, dass sich Bürgermeister Knickrehm den Rat einer Expertin aus dem Gesundheitsbereich in die Verwaltung holt. Wir wünschen Gabi Theissen viel Erfolg bei ihrer neuen Aufgabe und gratulieren dem Bürgermeister zu dieser vortrefflichen Auswahl.“