Politik in Goch : CDU will auf Terrassengebühren verzichten und fordert Finanzbericht

Die Gocher CDU-Fraktion beantragt, auf die Gebühren für das Aufstellen von Tischen und Stühlen (Archivfoto) zu verzichten. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Goch Wie groß sind die Verluste bei den Steuereinnahmen, bei den Parkgebühren und was kostet eigentlich das Web-Format „Goch erleben live“? All das möchte die CDU-Fraktion in der nächsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses wissen. Um politisch angemessen entscheiden zu können, verlangt sie zudem einen monatlichen Finanzbericht.

(jul) Die Corona-Pandemie hat ungeahnte Folgen. Das weiß auch die Gocher CDU-Fraktion. Um etwas mehr Licht ins Dunkel zu bringen und angemessene politische Entscheidungen zu treffen, fordert sie von der Stadtverwaltung einen monatlichen Finanzbericht. Das ist zumindest in den aktuellen Anträgen der CDU-Fraktion nachzulesen. Sie liegen der Redaktion vor und werden wahrscheinlich in der nächsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Donnerstag, 28. Mai, besprochen.

Demnach möchte CDU-Fraktionsvorsitzender Andreas Sprenger wissen, wie groß der Einnahmerückgang im Bereich der Gewerbe-, Einkommens- und auch Umsatzsteuer für die Monate Januar bis April ist. Nach gleichem Darstellungsmuster sollen auch die Verluste bei den Parkgebühren ermittelt werden. In Erfahrung bringen möchte Sprenger auch, welche Kosten durch das Web-Format „Goch erleben live“ entstanden sind. Außerdem fragt er die Verwaltung, ob sie sich schon Gedanken gemacht beziehungsweise Modelle entwickelt hat, die der finanziellen Entwicklung begegnen.