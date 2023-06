Schul- und Kita-Bau CDU erwartet hohe Haushaltsbelastungen für Goch

(nik) Die CDU Goch sieht angesichts der geplanten Investitionen in Schulen und Stadtbücherei hohe Belastungen auf den städtischen Haushalt und damit auch Steuererhöhungen auf die Gocher Bürger zukommen. Nach dem Hauptausschuss vor einigen Tagen, bei dem 17,5 Millionen Euro für eine neue Niers-Kendel-Schule die Zustimmung der Politik (ohne CDU und FDP) fanden, schreibt die Fraktion in einer Pressemitteilung: „Mehrere Großprojekte werden derzeit von Bürgermeister Ulrich Knickrehm und der Listenverbindung von BfG, SPD und Grünen vorangetrieben. Doch woher das Geld kommen soll, ist völlig unklar. Die Gocher CDU erwartet Antworten“. CDU-Fraktionschef Andreas Sprenger erklärt: „In der Schulausschusssitzung Anfang Mai, in der das BfG, die SPD und die Grünen dem Schulneubau in Asperden zustimmten, war noch von Kosten in Höhe von zwölf Millionen Euro die Rede. Nur vier Wochen später rechnet die Gocher Stadtverwaltung nun mit Kosten von 17,5 Millionen Euro.“ Allerdings sind darin auch die Kosten für einen Turnhallen-Neubau, der bei jeder Bauvariante angefallen wäre, sowie für den Schulhof und die Ausstattung des Gebäudes inbegriffen. Dennoch nennt die CDU diese Planung „ein „wenig seriöses Vorgehen“. Und es sei nicht unwahrscheinlich, dass die Kosten für den Schulneubau am Ende nochmals deutlich darüber liegen werden.