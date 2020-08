Stdtentwicklung : CDU will Entwicklung der Gegend um die Gocher Liebfrauenkirche

CDU will Entwicklung der Gegend um die Gocher Liebfrauenkirche

GOCH Seit Jahren warten viele Gocher nicht nur auf Pläne für das frühere Gotteshaus, sondern auch auf Ideen für die Kalkarer Straße als eine der Hauptzufahrten nach Goch.

(nik) Die Kalkarer Straße ist eine der Hauptzufahrten in die Gocher Innenstadt. Aber sie hat eine Menge Probleme: vielfach schlechte Bausubstanz, leerstehende Ladenlokale, eine unbefriedigende Verkehrssituation. Und dort steht ein Gebäude, das seit 2009 keine Kirche mehr ist, vielen Bürgern aber dennoch am Herzen liegt. Die Gocher CDU bringt jetzt im Kommunalwahlkampf das alte Thema wieder auf: Eine Zukunft für die ehemalige Liebfrauenkirche muss gefunden werden, außerdem braucht’s eine Idee für die Kalkarer Straße und das gesamte Quartier.

Wenn es nach Baumann und seiner Partei geht, dann muss sich dort städtebaulich etwas tut. Die Liebfrauenkirche, seit 2009 nicht mehr als Gotteshaus genutzt, müsse erhalten bleiben und einer neuen Nutzung zugeführt werden. Die CDU-Überlegungen für die Kalkarer Straße: „Wir wollen einen lebendigen Stadtteil östlich der Bahntrasse. Hierzu sind städtebauliche Maßnahmen erforderlich. Die Liebfrauenkirche und das umliegende Gelände bieten eine hervorragende Chance dafür.“ Die bisher auf der Pfalzdorfer Straße gelegene Stadtbücherei, die in einem ehemaligen Autohaus untergebracht ist, könnte dorthin verlagert und damit adäquat untergebracht werden. Eine Idee, die es übrigens schon sehr früh gab und die nicht zuletzt Architekt und CDU-Vorstandsmitglied Klaus Völling unterstützte. Bereits 2011 stellte er entsprechende Pläne, in denen auch von einem Seniorenheim und einem Café die Rede war, vor. Aufgegeben wurden die Pläne nie ganz, aber auch nicht umgesetzt. Zuletzt hatten Kirchenvorstand und Architekten ihre Ideen 2019 in der RP kundgetan.