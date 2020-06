Goch : Stefan Rouenhoff vergibt Vollstipendium für die USA

Goch Wegen der Corona-Panemie dauert der Besuch in den USA diesmal nur fünf statt wie sonst zehn Monate. Fürs nächste Jahr sind Anmeldungen bereits möglich, gesucht werden auch Gasteltern für amerikanische Schüler.

(RP) Die 16-jährige Pauline Schultze aus Goch darf für ein halbes Schuljahr in den „American Way of Life“ eintauchen. Der Bundestagsabgeordnete Stefan Rouenhoff wählte sie als Stipendiatin für das Parlamentarische Patenschafts-Programm (PPP) aus. Über das Stipendienprogramm des Deutschen Bundestages wird die Schülerin eine High School besuchen, in einer Gastfamilie leben und viele neue Freundschaften schließen. Los geht es für sie im Januar 2021.

Auch in den USA werden im Rahmen des Parlamentarischen Patenschafts-Programms Vollstipendien an Schülerinnen und Schüler sowie junge Berufstätige vergeben. Insgesamt 350 junge Amerikaner kommen ab Januar 2021 für fünf Monate nach Deutschland. Die 15- bis 18-Jährigen wollen hier in Deutschland in Gastfamilien leben. Die Schüler besuchen eine weiterführende Schule an ihrem Austauschort. Auch im Wahlkreis Kleve können sich noch interessierte Familien als Gastfamilie bewerben. Weitere Informationen zum Gastfamilienprogramm gibt Partnership International e.V. unter der Telefonnummer 0221-9139733 oder per Email-Anfrage bei office@partnership.de.