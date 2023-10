1,5 Kilogramm Drogen im Pkw Cannabis-Kurier flieht bei Goch vor der Polizei

Am Montag (16. Oktober 2023) gegen 13 Uhr beabsichtigte ein grenzüberschreitendes Polizeiteam, an der Ausfahrt Goch der Autobahn 57 ein Fahrzeug zu kontrollieren. Die Polizei gab Anhaltezeichen, der Fahrer des Wagens mit auswärtigen Kennzeichen setzte seine Fahrt aber zunächst fort, woraufhin die Beamten die Verfolgung des Peugeot aufnahmen. Erst am Autobahnparkplatz Dong hielt der Fahrer an, ergriff aber sofort weiter zu Fuß die Flucht. Die Einsatzkräfte verfolgten ihn und konnten den 23-jährigen Mann aus Tirana (Albanien) noch auf dem Rastplatz festnehmen. In dem Pkw, den die Beamten sicherstellten, fanden sie über eineinhalb Kilogramm Cannabis.