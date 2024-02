Neueröffnung in der Bückenstraße Café „Zeit“ in Goch hat neue Betreiber mit vielen Ideen

Daran, Kaffee und Kuchen anzubieten, hatten sie eigentlich weniger gedacht. Was Ilka und Denny Mohr sowie ihre Freunde Sabrina und Peter Binn eher im Sinn hatten, war, einen Raum zu finden, in dem sie Workshops und Vorträge veranstalten könnten. Als sie dann aber davon erfuhren, dass die Familie Köster aus Zeitgründen einen Nachfolger für ihr Café in der Gocher Brückenstraße suchte, war kein allzu langes Überlegen nötig: „Die Räume sind für uns ideal, wir können hier Verschiedenstes anbieten und unsere Vorstellungen umsetzen“, sagt Denny Mohr. Seine Frau Ilka, gelernte Grafikerin, lädt zu Meditation ein, Sabrina Binn bietet Quantenheilung und Coaching, die Männer, von Hause aus Designer und Schreinermeister, haben ebenfalls ihre Bereiche rund ums bewusste Leben. Alle zusammen möchten den Gochern und den Menschen aus der Region einen Ort der Begegnung schaffen, wo sie Hobbys nachgehen oder sich neu entdecken können. Und natürlich gibt es auch Kaffee und Co.