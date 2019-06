Hassum : Hassum hat keine Schule – aber eine Bläserklasse

Goch-hassum (RP) Der Bundesschützenmusikzug Hassum bietet ab September diesen Jahres eine Bläserklasse an. In der Bläserklasse werden Kinder ab 3. Klasse ausschließlich im Gruppenunterricht als Orchester unterrichtet.

Zu einem Informationsabend lädt die Jugenddirigentin Elisabeth Neuy alle Interessierten am kommenden Montag, den 1. Juli, um 18 Uhr ins Dorfhaus in Hassum ein. Adresse des Parkplatzes ist Hassumerstraße 337. Im Anschluss an die Veranstaltung kann die Probe des aktuellen Jugendorchesters besucht werden. Außerdem gibt es auch Kleingruppenunterricht für Kinder ab 6 Jahren an der Blockflöte.