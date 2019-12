Goch : Musikzug Hassum spielt erstmals im „Exited“

Goch Das große und das Nachwuchsorchester des Bundesschützenmusikzugs freuen sich auf ihr Jahreskonzert in Goch.

(RP) Der Bundesschützenmusikzug Hassum befindet sich in der finalen Probephase für das Neujahrskonzert. Erstmal findet das Jahreskonzert des Musikzugs im „Exited“ in Goch statt. Die Musiker freuen sich auf die neue Location. In Registerproben wurden schwierige Passagen der Konzertliteratur im Detail geprobt, bevor die einzelnen Abschnitte in den Orchesterproben zusammengefügt wurden. Unter der Leitung von Musikdirektor Sebastian Sürgers hat das Orchester ein abwechslungsreiches und facettenreiches Programm erarbeitet. Kompositionen aus den Bereichen der Marsch-, böhmischen Blasmusik sowie aus Rock/Pop und symphonischer Blasmusik zeigen das weitreichende Repertoire des Bundesschützenmusikzuges.