Zugriff der Bundepolizei Polizei verhaftet 25-Jährige mit gestohlenem E-Scooter am Bahnhof Goch

Am Samstagnachmittag, 27. Juli um 16.30 Uhr, überprüfte die Bundespolizei am Bahnhof in Goch auf dem Bahnsteig am Gleis 2 eine 25-jährige Deutsche. Ein Abgleich der Personalien der Frau in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass sie durch die Staatsanwaltschaft in Kleve mit einem Vollstreckungshaftbefehl wegen Unterschlagung gesucht wird.