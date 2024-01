Geldstrafe nicht bezahlt Bundespolizei nimmt gesuchten Kölner in Goch fest

Die Bundespolizei hat im Rahmen der Grenzüberwachung am Dienstagmorgen (2. Januar 2024) um 1.20 Uhr einen 24-jährigen Deutschen auf der Bundesstraße B 504 in Goch-Asperden überprüft. Der Mann befand sich als Insasse in einem in Köln zugelassenen Personenkraftwagen.