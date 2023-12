Bürgerversammlung zu Flüchtlingsunterkunft in Nierswalde „Das müssen Sie ertragen können“

Bauzäune stehen in der Mehrzweckhalle in Nierswalde. Mit schwarzen Plastikplanen sind sie verkleidet und so aufgestellt, dass sie sieben Parzellen bilden. Zwei Kühlschränke stehen in jeder Parzelle – Betten und ein paar Möbel sollen folgen. Gegenüber der Wohnparzellen stehen vier Herde und Spültische. Angeschlossen sind sie noch nicht.