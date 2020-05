Gefahrenstelle behoben : Der Kreuzungsbereich an der Kesseler Straße ist wieder sicher

Goch Das im RP-Bürgermonitor thematisierte große Schlagloch an der Kesseler Straße in Nierswalde wurde geschlossen und der Straßenabschnitt asphaltiert. Die Anwohner zeigen sich erfreut.

Seither wurde an einer Lösung gearbeitet – wobei sich die Absprachen durch Corona verzögerten. „Jetzt ist das eingetreten, was wir uns gewünscht haben“, sagt Stadtsprecher Torsten Matenaers. Und das sei eine „gemeinsame Lösung aller Beteiligten.“ So habe ein privater Anlieger Teile seiner Fläche zur Verfügung gestellt, um die Straße zu verbreitern, erklärt Matenaers. Zudem habe sich „ein Betrieb, für den die Straße von Vorteil ist“, zu 50 Prozent an den Herstellungskosten beteiligt. Die andere Hälfte übernahm die Stadt. Der Kommunalbetrieb verrichtete die Arbeit.