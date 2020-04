Bürgermonitor : Keine Lösung für überschwemmte Straße in Sicht

Anwohner Lorenz Henkel-Jürß an der überschwemmten Kesseler Straße. Foto: Carsten Pfarr

Die Kesseler Straße in Goch ist regelmäßig überschwemmt. Ein Anwohner beschwert sich über die Situation – eine Situation, für die die Stadt seit Jahren keine Lösung hat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Auf der Kesseler Straße ist kein Durchkommen. Denn zwischen der Königsberger und der Berliner Straße ist der Straßenabschnitt völlig überschwemmt. Das „Wasserloch“, wie es Anwohner bezeichnen, ist etliche Meter lang und über 25 Zentimeter tief. Fußgänger umgehen das Hindernis, indem sie über das matschige Bankett an dem Wasserloch vorbeistapfen. Autofahrern und Fußgängern wird bereits weit vor der Gefahrenstelle die Durchfahrt verwehrt. Absperrgitter samt „Durchfahrt Verboten“-Schild stehen auf der Kesseler Straße. Doch nicht wenige Pkw-Fahrer setzen sich darüber hinweg und fahren durch die riesige Pfütze hindurch – und verlieren dabei auch mal Plastikverkleidungen des Fahrzeugs, die dann am Straßenrand liegen bleiben.

Lorenz Henkel-Jürß ist Anwohner der Straße. Ihm zufolge besteht das Problem seit über 20 Jahren. Er berichtet: Nur in heißen Sommermonaten liege die Straße wirklich trocken und man könne sie problemlos befahren. Sonst sei häufig kein Durchkommen. Henkel-Jürß beschreibt im Gespräch mit der Redaktion die vielen Nachteile, die mit der ständigen Überschwemmung und Sperrung des Straßenabschnitts einhergehen.

So sieht die der Straßenabschnitt (Foto vom Januar) aus, wenn sie nicht überschwemmt ist. Rechts ist der kleine Wall zu erkennen. Foto: Carsten Pfarr

Info Das ist der Bürgermonitor „Bürgermonitor“ Darunter beschreibt die Redaktion Defizite, deckt Missstände auf,

erinnert Politik an Versprechen. Kontakt Einfach eine E-Mail mit dem Stichwort „Bürgermonitor“ an die E-Mail-Adresse kleve@rheinische-post.de schicken.

Zum einen fahre er als ortskundiger Anwohner die Straße kaum noch an – denn man wisse ja nicht sicher, ob sie gesperrt sei oder nicht. Das bedeute für ihn, rechnet Henkel-Jürß vor, einen Umweg von etwa einem Kilometer, um nach Pfalzdorf zu gelangen. Gocher, die auf der Königsberger Straße wohnen, müssten gar zwei Kilometer pro Strecke mehr in Kauf nehmen.

Schlimmer findet er jedoch die Gefahr, die für Auto- und Fahrradfahrer durch den überschwemmten Straßenabschnitt entsteht. „Je nach Wetter sieht man nicht, was für ein riesen See das ist“, sagt Henkel-Jürß. Und wenn die Schilder nicht die Durchfahrt blockieren oder sich jemand nicht daran hält, könne das böse ausgehen – „insbesondere für Leute, die nicht ortskundig sind. Die rechnen nicht damit, vielleicht sehen sie das Loch nicht richtig oder unterschätzen es.“ Neben der schwer erkennbaren Tiefe der überdimensionierten Pfütze könnten darin zudem Gegenstände (etwa Steine oder große Äste) liegen, die vom Wasser verdeckt werden, beschreibt Henkel-Jürß ein „Worst-Case-Szenario“. Er fragt: „Wer steht in der Pflicht bei Schadensfällen?“

Auch fragt sich der Anwohner, was es mit dem kleinen Wall auf sich hat, der südlich der Straße liegt und verhindert, dass das Wasser sich über das tiefergelegene Feld ergießt – beziehungsweise den Wasserstrom in diese Richtung stark verlangsamt. Denn das Wasser, so viel weiß Henkel-Jürß, der sich privat mit der Topografie von Goch auseinandergesetzt hat, folgt nur seinem natürlichen Weg. Und der verläuft immer zum tiefsten Punkt. Karten mit Höhenmodellen zeigen, dass orthogonal zur Kesseler Straße eine Senke verläuft. Und in eben dieser sammelt sich das Wasser und läuft dann von Norden nach Süden zum tiefsten Punkt – hier: das Feld an der Kesseler Straße. Nur kommt das Wasser nicht so weit, sondern wird in seinem Verlauf durch den kleinen Wall auf dem asphaltierten Straßenstück gehalten, wo es nicht versickern kann und somit den Abschnitt völlig überschwemmt.

Lorenz Henkel-Jürß sagt: „Ich sehe die Stadt in der Verpflichtung, eine Lösung zu finden.“ Denn das Thema sei der Verwaltung und der Politk lange bekannt – und er befürchtet, dass es noch weitere Jahre bestehen bleiben könnte. „Ich habe das Gefühl, das interessiert die nicht. Die schieben das nur vor sich her“, sagt der Anwohner.

Lesen Sie auch Kostenpflichtiger Inhalt: Anwohner sind verärgert : Loch an der Kesseler Straße wird zur Gefahr

Auf Anfrage der Redaktion bestätigt Stadtsprecher Torsten Matenaers, dass das Problem tatsächlich seit Mitte der 90er-Jahre besteht und bekannt ist. Eben deshalb stelle die Stadt nach Bedarf, etwa nach starken Regenfällen, die Absperrungen auf. Beschwerden habe es gegeben, jedoch nicht in jüngster Vergangenheit. „Es ist eine Geschichte, die sich im Laufe der Zeit so enwickelt hat, dass die Situation jetzt so ist“, sagt Matenaers. Soll heißen: Das Wasser folgt, wie Lorenz Henkel-Jürß es auch beschrieben hat, nur seinem natürlichen Verlauf. Doch kann es mittlerweile schlechter versickern; zum Beispiel auf den nördlich der Straße gelegenen Flächen der Gartenbaubetriebe, da dort Gewächshäuser stehen oder Flächen mit Folien ausgelegt sind. Dort wird das Wasser großteils abgewiesen.

An einer Lösung des Problems sei bereits in der Vergangenheit gearbeitet worden – doch ohne Erfolg. Eine Option wäre etwa, einen Damm zu bauen und so bewusst das Wasser umzuleiten. Das bezeichnet der Stadtsprecher jedoch als „unverhältnismäßig“, da dadurch immense Kosten für die Stadt – also für die Allgemeinheit – anfallen würden. Denn wer in den natürlich Wasserverlauf eingreift, erklärt Matenaers, muss auch für die Entsorgung des Wassers sorgen. Stattdessen müsste eine Lösung entwickelt werden, in der alle Beteiligten – also die Stadt, die Landwirte und die Gartenbaubetriebe – ihren Teil beisteuern.