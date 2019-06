Bürgermonitor Goch : Nachbarn uneins über eine Blühwiese

Goch Vor zwei Jahren wurde Glyphosat auf eine Grünfläche in einem Gocher Neubaugebiet aufgebracht. Trotzdem bildete sich inzwischen wieder eine Wildblumenwiese, die die Stadt Goch jedoch abmähte.

Im Wohngebiet Hasenpfad in Goch sind sich einige Anwohner zurzeit nicht grün: Während die einen sich an Wildblumen freuten, haben die anderen dafür gesorgt, dass eben diese Blühfläche entfernt wurde. RP-Leserin Helene Lauscher findet es ausgesprochen ärgerlich, dass sich die Stadt Goch auf die Seite derjenigen gestellt hat, die für den Kahlschlag waren. „Eine in voller Blüte stehende Mohnwiese ist von Mitarbeitern der Stadt abgemäht worden“, schreibt sie. Zwei Jahre lang sei die Fläche unter drei Bäumen sicherheitshalber eingezäunt worden, nachdem der Boden mit Glyphosat gespritzt wurde. Das war damals noch rechtlich unproblematisch und durchaus üblich, um den Wuchs von unerwünschtem „Unkraut“ einzudämmen.