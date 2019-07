Altkalkar : BSV Altkalkar feierte: Königin Christina I. proklamiert

Kalkar-Altkalkar In Altkalkar wurde Christina I. von Bürgermeisterin Britta Schulz proklamiert.

(RP) Nachdem der Schützentross das neue Königspaar Christina und André Müller mitsamt Thron an ihrer Residenz in Keppeln abgeholt hat ging es zum Umzug durch die Altkalkarer Straßen und der Parade und Fahnenschwenken am Altkalkarer Markt. In der festlich geschmückten Halle an der Birkenallee durfte der scheidende König Daniel Völkers mit seiner Königin Sarah van Dyck als letzte Amtshandlung die Preise des Jungschützen- und Königsschießens verteilen und die neue Jungschützenkönigin Sophia Osterkamp proklamieren, ehe die neue Königin Christina I. mit Prinzgemahl André I. von der ersten Bürgerin der Stadt Kalkar, Britta Schulz, proklamiert wurden. Der Krönungsball, der von der Band dal Vivo begleitet wurde, war ein voller Erfolg und wurde unter der großen Anteilnahme der befreundeten Bürgerschützenvereine aus Kalkar und Till-Moyland bis spät in die Nacht gefeiert.