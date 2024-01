Vorwurf der Opposition Erschwert die Gocher Verwaltung den Bürgerentscheid?

Zehn Tage vor Ablauf der Frist ist das erste Etappenziel der Kesseler Bürgerinitiative erreicht: Laut Internetseite der Aktion „Rettet die Grundschule vor Ort“ haben inzwischen 2562 Menschen ihren Namen auf die Unterschriftenliste der Initiative gesetzt. Wenn nicht allzu viele ungültige Stimmen darunter sind, sollten damit die nötigen etwa 2500 Unterschriften erreicht sein, um den Bürgerentscheid durchzuführen, der den Erhalt der Schulstandorte Kessel und Asperden zum Ziel hat. Den Bürgerentscheid vorzubereiten und die eigentliche Wahl zu organisieren ist die Aufgabe der Stadtverwaltung. Die hat auf die Tagesordnung der Ratssitzung am 18. Januar einen Tagesordnungspunkt gesetzt, der bei der Opposition für Empörung sorgt. Die Verwaltung will die Satzung zur Durchführung von Bürgerentscheiden in ein zweistufiges Verfahren verwandeln.