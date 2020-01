Kommunalwahl 2020 : Knickrehm: Ich bin noch nicht fertig

Ulrich Knickrehm. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Goch Trotz fortgeschrittenen Alters tritt er noch einmal an: Ulrich Knickrehm (64) strebt eine zweite Amtszeit als Bürgermeister in der Stadt Goch an. Auf seine erste blickt er indes zufrieden zurück.

Er will es noch einmal wissen: Ulrich Knickrehm (64) von der Wählergemeinschaft Bürgerforum Goch (BFG) strebt eine zweite Amtszeit als Bürgermeister der Stadt Goch an. Auf der BFG-Mitgliederversammlung Ende September gab er seine Kandidatur bekannt. Jetzt, etwa 100 Tage später, spricht er mit unserer Redaktion über seine Beweggründe, er blickt zurück und natürlich auch nach vorn.

Wir treffen Ulrich Knickrehm in seinem Büro. Dies hat er vor mehr als vier Jahren von seinem Vorgänger Karl-Heinz Otto (CDU), der elf Jahre Bürgermeister der Stadt Goch war, übernommen. Das Podest im Raum stammt noch aus der Zeit von Rudolf Lange, ebenfalls CDU. Er selbst sagt über sich: „Auch nach dem historischen Wahlsieg 2015 bin ich auf dem Boden geblieben. Ich bekleide dieses Amt mit viel Freude und Engagement, wie ich meine.“ Dass er trotz seines fortgeschrittenen Alters noch einmal antreten möchte, begründet er so: „Ich bin noch nicht fertig.“ So will Knickrehm gerne noch ein paar Dinge umgesetzt wissen. Die Bebauung des Klosterplatzes zum Beispiel. Oder aber das gemeinsame Gewerbegebiet mit Weeze nahe der Anschlussstelle zur Autobahn 57, das Knickrehm als „Novum in NRW“ bezeichnet: „Es gibt kein vergleichbares Gebiet im Land. Uns ist es gelungen, die Flächen an den Markt zu bringen. Jetzt geht es an die Umsetzung und Ansiedlung.“ Er verspricht: In den nächsten fünf Jahren wird sich dort etwas tun. Seine Maßgabe dabei: Investitionen und Arbeitsplätze schaffen.

Gochs Bürgermeister Ulrich Knickrehm im Gespräch mit RP-Redaktionsleiterin Julia Lörcks. . Foto: Evers, Gottfried (eve)

Info Früher Richter, heute Bürgermeister Ulrich Knickrehm (64) ist in Goch aufgewachsen. Er ist verheiratet und Vater von zwei Töchtern. Der Jurist war 30 Jahre lang Richter, zuletzt am Landgericht in Kleve. Dort wurde er im Jahr 2000 Vorsitzender Richter. Ehe er im September 2015 die Bürgermeisterwahl in Goch gewann, leitete er mehr als zwölf Jahre lang die für Kapitalverbrechen zuständige Schwurgerichtskammer in der Schwanenburg.

Doch wie waren eigentlich die vergangenen vier Jahre? „Das müssen Sie die Bürger fragen“, antwortet Knickrehm. Er selbst ist mit seiner Bilanz ziemlich zufrieden. Nicht nur in Sachen Gewerbegebiet, auch bei der Bebauung des Geländes der ehemaligen Reichswaldkaserne – heute Neu-See-Land. „Die ersten beiden Bauabschnitte sind abgeschlossen, jetzt kann mit dem dritten begonnen werden.“ Auf seine Fahne schreibt er sich zudem eine Verbesserung und Ausweitung der Kinder- und Jugendarbeit. Er nennt das Jugendzentrum Astra als Beispiel.

Drei gute Beispiele. Und die schlechten? Wie schaut es mit seinen Wahlversprechen aus? Rückblick: Sein Werbeflyer vor vier Jahren ist mit „Es ist Zeit für Veränderungen“ überschrieben. Darin beklagt er vor allem die hohen Schulden der Stadt. Schwarz auf weiß: „Goch ist die am höchsten verschuldete Stadt im Kreis Kleve.“ Oder: „Eine Stadt sollte nicht mehr Geld ausgeben als sie hat. Wir müssen also so schnell wie möglich mit dem Abbau der angehäuften Schulden beginnen.“ Gesagt, getan: Als er begann, hatte die Stadt Goch 21,5 Millionen Euro Kassenkredite, heute sind es 10,5 Millionen Euro. Das ist eine Reduzierung von immerhin mehr als 50 Prozent. Dazu ein ausgeglichener Haushalt. So stehen im aktuellen Etat Einnahmen in Höhe von 91.731.498 Euro gegenüber Ausgaben in Höhe von 91.626.312 Euro. Das ist ein kleines Plus von fast 105.000 Euro. Die gute wirtschaftliche Konjunktur kam ihm dabei natürlich zu Gute.

Das war allerdings nicht immer so. „Gleich im ersten Jahr hatte ich ein großes Defizit“, erinnert sich Knickrehm. Er biss in den sauren Apfel und erhöhte die Grundsteuern A & B. Das sind die Steuern, die jeder Bürger für Grund und Boden entrichten muss (Grundsteuer B) sowie die Abgaben der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A). Damit macht man sich beim Volke nicht gerade beliebt. „Ich wollte aber Wort halten, dieser Schritt war lange überfällig“, so verteidigt Knickrehm noch heute seine Entscheidung.

Ein anderes Wort war damals die „Senkung der Personalkosten“. Daran ist er – wie er heute offen zugibt – gescheitert. Ein gefundenes Fressen für den politischen Gegner. „Es drohte die Haushaltssicherung. Ein Mittel dagegen sind sinkende Personalkosten. Doch ich habe schnell feststellen müssen, dass hier viel zu wenig Menschen arbeiten, um der Funktionalität und den stetig steigenden gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden. Wir haben da nachjustiert, wo es nötig war. Übrigens immer mit Beschlüssen einer großen Ratsmehrheit. Oftmals sogar einstimmig.“ Für den Hintergrund: Im Stellenplan für das Jahr 2020 sind 52,714 Beamte und 139,88 tariflich Beschäftigte ausgewiesen. 2016 waren es 46,49 Beamte und 119,56 tarifliche Beschäftigte.

Auch bei den städtischen Gesellschaften konnte Ulrich Knickrehm nach seiner Wahl nicht Wort halten. „Nach meinem Amtseintritt habe ich geprüft, die Verwaltung weiter zu stärken, in dem wir die Gesellschaften zusammenschließen oder gar abschaffen. Das ist jedoch nicht nur aus rechtlichen, sondern auch aus wirtschaftlichen Gründen unverantwortlich.“ Eine Kröte, die er schlichtweg schlucken musste. Knickrehm sagte zu dem Thema: „Man kann das Rad nicht immer zurückdrehen. Ob das einem gefällt oder nicht.“