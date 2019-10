Keppeln : Keppelner Kirmes startet mit Party und endet mit Dorfduell um Pokal

Rainer Weber eröffnet die Kirmes. Foto: Gemeinde/Gemeinde Uedem

Das Queekendorf feiert vom 11. bis zum 14. Oktober mit Livemusik und Festumzug. Bürgermeister Weber eröffnet den offiziellen Teil mit Fassanstich und Freibier.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Keppeln bereitet sich auf die Kirmes vor: Im Oktober wird im Queekendorf gefeiert. Offiziell geht es am Samstag, 12. Oktober, mit dem Fassanstich um 15 Uhr los, parallel feuert die St.-Sebastianus-Bruderschaft ihre Böllerkanone ab. An der Dorfschule schlägt Bürgermeister Rainer Weber das erste Fass an und verteilt Freibier, während die Kinder kostenlos mit dem Karussell fahren können. Im Anschluss an den Kirmesauftakt hat die Dorfschule geöffnet. Abends spielt ab 20 Uhr die Band „Smile“ beim traditionellen Landjugendball. Der Eintritt kostet acht Euro.

Inoffizieller Beginn der Kirmes ist auch in diesem Jahr der Freitagabend, 11. Oktober. Gemeinsam mit dem Festwirt Felix Kalscheur laden die Vereine ab 20 Uhr in das festlich geschmückte Kirmeszelt ein. Dort stimmt „Twilight Fever“ das Dorf auf die Kirmes ein. Twilight Fever garantiert Partystimmung mit Musik quer durch die Jahrzehnte, von den 1970er-Jahren bis zu aktuellen Hits. Fünf Euro kostet der Eintritt.

Um 7 Uhr beginnt am Sonntag, 13. Oktober, das Kirmeswecken mit dem Musikverein König David, ab 9.30 Uhr wird der Gottesdienst in St. Jodokus gefeiert, musikalisch gestaltet vom Kirchenchor Cäcilia Keppeln. Nach der Kranzniederlegung am Ehrenmal folgt der Festumzug aller Vereine und Gruppen durch das Dorf, der am Bolzplatz endet. Dort werden die Teilnehmer und Kirmesgäste von den Fahnenschwenkern begrüßt, bevor die Sebastianus-Schützen Salut schießen. Zum traditionellen Kirmesfrühschoppen, der anschließend im Zelt beginnt, gehört das Platzkonzert vom Musikverein König David. Außerdem wird der neue Ordensträger der Karnevalsgesellschaft Queekespiere verkündet. Uitruuper Stephan Hünting verrät um 13 Uhr, wer mit dem „Orden van et Möökeshüss“ ausgezeichnet wird, bevor das Queekenballett auftritt.