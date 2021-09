Rathaus Goch : Neue Verwaltungsstruktur in Gocher Stadtverwaltung

Neue Verwaltungsstruktur in Gocher Stadtverwaltung

Goch Zwei Abgaben in der Führungsebene der Stadtverwaltung Goch bedingen einige Änderungen. Bürgermeister Ulrich Knickrehm persönlcuh übernimmt die Fachbereichsleitung für Bürgerdienste und Ordnung.

(nik) Der Verlust von zwei führenden Kräften in der Gocher Stadtverwaltung macht einige Änderungen in der Mitarbeiterstruktur nötig. Wie die Pressestelle des Rathauses mitteilt, hat Bürgermeister Ulrich Knickrehm die Neuorganisation bereits umgesetzt. Interessant: Einen der fünf Fachbereiche leitet der Bürgermeister künftig selbst, nämlich den für Bürgerdienste. Den Anlass für die Neustrukturierung gab die Pensionierung von Hermann-Josef Kleinen, bislang Leiter des Fachbereiches V „Jugend, Schule und Sport“, zudem ist Georg Kaster, bisher Leiter des Fachbereiches I „Besondere Verwaltung“, ausgeschieden, weil er eine Professur an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen antritt.