DRK : DRK Goch zeichnet verdiente Blutspender aus

Goch 25 Blutspender bekamen im Kompetenzzentrum Goch ihre Auszeichnungen verliehen.

(RP) 25 aktive Blutspenderinnen und Blutspender konnte der DRK-Ortsverein Goch für mehrfache Spende im Kompetenzzentrum auszeichnen. Der Vorsitzende Hermann-Josef Kleinen konnte neben dem Gocher Bürgermeister Ulrich Knickrehm die Vorstandsvorsitzende des DRK-Kreisverbandes Kleve-Geldern, Anna-Maria Kaußen und Vertreter des Blutspendedienstes begrüßen. Gleich drei Jubiläen erwähnte Kleinen. Zum einen kann das DRK Goch auf sein120-jähriges Bestehen zurückblicken, auf das 65. Jahr der Durchführung von Blutspendeterminen in Goch und das 10-jährige Bestehen des Kompetenzzentrums.

Seit 120 Jahren sind ehrenamtliche Mitarbeiter unter dem Zeichen des Roten Kreuzes in Goch tätig. Vielfältig waren und sind die Aufgaben des Gocher DRK. Von der Mitwirkung im Katastrophenschutz, über die Durchführung von Sanitätsdiensten, der Unterstützung befreundeter Rot-Kreuz-Organisationen in Osteuropa und der sehr erfolgreichen Arbeit des Jugendrotkreuzes reicht die vielfältige Aufgabenpalette. Wichtige Aufgabe ist aber auch die Organisation der Blutspendetermine in Goch und seinen Ortsteilen und dies seit 65 Jahren. Die DRK`ler konnten bisher 57.500 Spenderinnen und Spender begrüßen.