Teure Knöllchen Bürgermeister in den Niederlanden wollen mehr blitzen lassen

Anfang März schickten sie einen Brief an das Kabinett, mit dem sie forderten, Blitzer auf eigene Initiative hin installieren zu dürfen. Bislang bestimmt die Staatsanwaltschaft, wo in den Niederlanden automatische Geschwindigkeitskontrollen stattfinden – aber das reicht den Bürgermeistern nicht. Ihnen zufolge passieren viele Unfälle in Städten durch rücksichtsloses und zu schnelles Fahren. Die Verwaltungschefs wollen die Chance erhöhen, erwischt zu werden, stoßen dabei aber häufig auf Ablehnung der Staatsanwaltschaft, so heißt es in dem Schreiben.