Stadtentwicklung : Ideen für die Stadtentwicklung in Goch gesucht

Ideen für die Stadtentwicklung in Goch gesucht

GOCH Auch Goch nutzt ein Integriertes Handlungskonzept, um seine Innenstadt aufzuwerten und für die Menschen lebenswerter zu machen. Die Betroffenen sollen bei einer Bürgerversammlung selbst sagen, was ihnen wichtig ist.

(nik) Dank Fördermitteln vom Land sind schon viele Kommunen in der Umgebung schöner und lebenswerter geworden. Nun startet auch Goch die Vorbereitungen zum Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) für die Innenstadt und die umliegenden Bereiche. Die Bürger sollen frühzeitig eingebunden werden, deshalb gibt es am Montag, 20. September, eine öffentliche Informationsveranstaltung zum Thema.

Der Rat hat das Institut InWIS mit der Erstellung beauftragt. Ziel soll sein, das Gocher Zentrum städtebaulich fit für die Zukunft zu machen. Der Internethandel, veränderte Freizeitgewohnheiten und nicht zuletzt auch die Coronapandemie haben Anforderungen und Bedürfnisse an eine moderne Innenstadt grundlegend geändert. Ähnlich wie beim Radverkehrskonzept für die Stadt Goch ist das ISEK ein Dialog-orientiertes Verfahren, an dem jeder Bürger teilnehmen und seine Vorstellungen einbringen kann. Dabei geht es nicht nur um bauliche Veränderungen, auch Veranstaltungen und Events werden in den Blick genommen.