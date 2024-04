Betreiberehepaar feiert Jubiläum Das Bürgerhaus ist seit 30 Jahren Uedems gastronomische Mitte

Er ist kein Mann der großen Worte, aber diesen Satz, begleitet von einem zufriedenen Rundblick durch den Gastraum, sagt er doch sehr selbstbewusst: „Wir haben uns in 30 Jahren schön was aufgebaut.“ Das wollte wohl niemand abstreiten, denn das Uedemer Bürgerhaus, geleitet von Ulrike und Frank van Laak, ist längst eine richtig gute Adresse in der Region. Fürs Essen, Feiern, für Veranstaltungen und gemütliches Beisammensein. Und das seit den erwähnten 30 Jahren. Zum Geburtstag hat sich die Chefin etwas Besonderes ausgedacht: Der übliche Tanz in den Mai wird durch ein Live-Konzert mit Discomusik der 70er Jahre und ein Grillbuffet aufgewertet. Karten gibt es noch.