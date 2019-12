BFG : BürgerForum Goch geht mit neuem Vorstand ins Wahljahr

Janine Leibrock wurde als Vorsitzende im Amt bestätigt. Erste Aktivitäten sind schon geplant.

Auf einer ersten Vorstandssitzung wurde der Kommunalwahlkampf 2020 thematisiert. Zudem wurden die ersten Aktivitäten geplant. So wird das BFG am Samstag, den 7. Dezember, mit einem Adventsstand in der Fußgängerzone zugegen sein und Weckmänner an die Bevölkerung verteilen. Für den 21. Dezember ist eine Fahrt in die Düsseldorfer Altstadt geplant. Diese Fahrt richtet sich vor allem an Jugendliche ab 18 Jahre und junge sowie junggebliebene Erwachsene. Abfahrt nach Düsseldorf ist um 20.30 Uhr am Bürgerbüro des BFG (Blumenplatz 8). Die Rückfahrt nach Goch ist für 3 Uhr ab Düsseldorfer Altstadt vorgesehen.