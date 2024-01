Erhalt der Grundschule Kessel Deutlich mehr Unterschriften fürs Bürgerbegehren als nötig

Die Verwaltung wird nun die Unterschriften prüfen, etwa, dass keine doppelten dabei sind, dass jeder Name leserlich ist und eine Adresse angegeben wurde. Nur Gocher dürfen abstimmen – beim Bürgerbegehren ebenso wie beim Bürgerentscheid, der die eigentliche Hürde darstellt. In der Ratssitzung am 5. März wird der Rat entscheiden, ob er dem Begehren, den Beschluss von Juni 2023 aufzuheben, nachkommt oder nicht. Wenn nicht, muss innerhalb von drei Monaten der Bürgerentscheid durchgeführt werden, also bis zum 5. Juni. Bei dieser Briefwahl erfolgreich zu sein ist wesentlich schwieriger, als das Quorum fürs Bürgerbegehren zu erreichen: 20 Prozent der Wahlberechtigten müssen an der Briefwahl teilnehmen, die einfache Mehrheit entscheidet. Zu beantworten ist eine eindeutige Ja/Nein-Frage: „Stimmen Sie für den Erhalt, die Modernisierung und die Erweiterung der Grundschulstandorte in Kessel und Asperden? Kessel mit 4 Klassen und Asperden mit 8 Klassen. Die Anzahl und Dimensionierung der Räume soll dem Beispiel der empfohlenen Flächenbedarfe des Schulentwicklungsplans nach BIREGIO folgen. Das Betreuungsangebot in den jeweiligen Ortschaften soll den gesetzlichen Vorgaben zur Ganztagsbetreuung ab 2026 entsprechen.“ Die Initiative geht davon aus, dass Sanierung und Erweiterung der beiden bisherigen Standorte deutlich günstiger würden als ein zentraler Neubau.