Debatte um Gocher Schulstandorte Bürgerentscheid zur Kesseler Schule findet am 23. Mai statt

Es kam wie erwartet: Weil der Rat mehrheitlich das Anliegen der Bürgerinitiative, die Grundschule in Kessel zu erhalten, nicht unterstützt, wird es einen Bürgerentscheid geben. In der jüngsten Gocher Ratssitzung stimmte nur die CDU-Fraktion dafür, dem Begehren stattzugeben, also die beiden Grundschulstandorte Kessel und Asperden bestehen zu lassen. Die übrigen Fraktionen lobten zwar das Engagement der Bürgerinitiative und betonten das demokratische Recht, ihr Interesse zu vertreten, blieben aber in der Sache fest: Man bevorzugt aus fachlichen Gründen einen zentralen Neubau in Asperden. Ob es den gibt oder aber die Pläne der Bürgerinitiative umgesetzt werden, das wird das Ergebnis des Bürgerentscheids zeigen, der auf den 23. Mai festgelegt wurde.