Bürger geben nicht auf Kesseler kämpfen für den Erhalt ihrer Grundschule

Der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Marc Groesdonk, selbst Kesseler, ergänzt: „Während Bürgermeister Ulrich Knickrehm den geplanten Umbau unserer Grundschule mit der Begründung massiv gestiegener zusätzlicher Baukosten in Höhe von 600.000 Euro stoppte, will er jetzt seinen drei Millionen Euro schweren Bücherei-Prestige-Bau in der Nähe des Gocher Bahnhofs durchdrücken.“