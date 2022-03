Hilfe für Geflüchtete : Goch zeigt Solidarität mit der Ukraine

Goch Über die Homepage der Stadt können Hausbesitzer Wohnraum für ukrainische Flüchtlinge anbieten, denn die städtischen Möglichkeiten sind begrenzt. Beim Street Food Frühling am Wochenende sollen Spenden gesammelt werden.

Seit Mittwochabend leuchtet das Gocher Rathaus während der dunklen Stunden in blau und gelb, den Farben der Ukraine. Zufällig sind das zugleich die Stadtfarben, was die Wirkung umso eindringlicher macht: Goch zeigt sich solidarisch mit den Menschen in der Ukraine, die von Russlands Präsidenten Putin mit Krieg überzogen wurden. Ulrich Knickrehm als Gocher Bürgermeister wendet sich mit einer Videobotschaft an die Mitbürger: „Wir alle blicken mit Entsetzen auf die Geschehnisse in der Ukraine. Die Menschen dort haben Angst, sie fürchten um ihr Leben. Dieser Krieg ist schrecklich, unnütz und durch nichts zu rechtfertigen. Wir erklären uns solidarisch mit der Ukraine und den Menschen, die dort in größter Sorge ausharren.“ Das blau-gelb leuchtende Rathaus solle eine Mahnung sein für den Frieden in Europa und in der Welt.