Bürger wehren sich Gefährliche Kreuzung am Gocher Ring

Aber selbst für die Richtungen,die durch Ampeln geregelt werden, ist die Situation ausgesprochen schwierig. Lisa Urbanek, Mutter zweier kleiner Kinder, erzählt: Mein Sohn Jos, zweieinhalb Jahre alt, muss zum Kindergarten Pusteblume, meine Tochter Freida, fast acht, geht in Uedem zur Schule und nutzt eine Mitfahrgelegenheit ab Schweinemarkt. Ich laufe morgens also mit beiden Kindern an der Hand in Richtung dieser Kreuzung und beobachte ständig sehr gefährliche Situationen. Das Problem ist, dass man an dieser Kreuzung auf ganz viele Dinge gleichzeitig achtgeben muss, und das können Kinder noch nicht.“