Für Leseratten Bücherflohmarkt für den guten Zweck in Goch

Zu einem großen Bücher-Flohmarkt lädt die Bücherei Liebfrauen ein. Er findet statt am Sonntag, 15. Oktober, von 10 bis 17 Uhr im Pfarrheim an der Arnold-Janssen-Kirche in Goch, Voßheider Str. 92 statt. Hier kann sich jeder nach Herzenslust seine ganz persönliche Lieblingslektüre zusammenstellen. Zu kleinen Preisen werden Kinder- und Jugendbücher, Krimis, Thriller, Romane und Sachliteratur sowie Bildbände, Hörbücher, DVDs und Spiele zum Verkauf angeboten. Da die Bücherei ständig neue Bücher einstellt, handelt es sich bei den angebotenen Büchern sowohl um Aussortierungen aus eigenem Bestand als auch um eigens für diesen Zweck gespendete Bücher.