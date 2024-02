Vielseitiges Rahmenprogramm Bücherei Uedemerbruch stellt ihr Jahresprogramm vor

Auch im Jahr 2024 sind wieder Aktionen, teils in Kooperation mit Vereinen der Umgebung, geplant. Das Bilderbuchkino im Januar, bei dem Kuh Lieselotte die Jüngsten begeisterte, fand bereits regen Anklang. Ende Februar heißt es dann: „Einfach Spielen“. Um 19 Uhr wird am Freitag, 23. Februar, im Gemeinderaum Uedemerbruch mit dem Team der Spielewiese Sonsbeck gewürfelt, gerätselt und geknobelt, was die Spielbretter hergeben. So kann man Spiele ausprobieren, ohne lange Anleitungen lesen zu müssen, findet neue Spielpartner und entdeckt vielleicht auch bislang nicht beachtete Spielkonzepte für sich und die Familie. Am Montag, 18. März, stehen mit dem Bilderbuchkino einmal mehr Bilder im Vordergrund – Popcorn und Kaltgetränk gehören dazu.