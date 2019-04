Nach Feuer in Uedemerbruch : Bücherei bleibt nach Brand geschlossen

Uedemerbruch Vergangenen Donnerstagabend hat es in Uedemerbruch gebrannt. Ursache waren Flexarbeiten. Weil das Gebäuden Schaden genommen hat, bleibt die Bücherei bis Ende Mai geschlossen.

(rim/jul) Die katholischen öffentliche Bücherei (KÖB), Dorf 12 in Uedemerbruch, bleibt bis Ende Mai geschlossen. Grund dafür ist der Brand vom vergangenen Donnerstagabend. Nach Polizeiangaben entstand durch Flexarbeiten im Keller ein offenes Feuer. Verletzt wurde niemand, zwei Personen mussten jedoch evakuiert werden. Zudem entstand Gebäudeschaden am Haus. „Wir müssen jetzt erst einmal lüften und sehen, ob und in welcher Form die Ausleihmedien Schaden genommen haben und ob wir sie noch verleihen können“, erklärt Büchereileiterin Wilma Tenelsen. Zudem stehe der Besuch des Sachverständigen noch an, vorher werde man aus Sicherheitsgründen keine Leser in die Räumlichkeiten lassen.