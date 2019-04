Geschäftsübergabe : Barbara Völcker-Janssen übergibt Laden

Goch Für die Mitarbeiter war’s erst ein Schock, jetzt glauben sie an eine gute Entwicklung: Die traditionsreiche Buchhandlung in der Steinstraße heißt künftig „Mayersche Völcker“. Das Personal bleibt den Kunden erhalten.

GOCH Jahrelang plagte sie ein Alptraum, der nun hoffentlich bald vergessen sein wird: Was würde sein, wenn die Buchhändlerin Barbara Völcker Janssen in drei, vier Jahren ihr Geschäft abschließen würde, ohne einen Nachfolger gefunden zu haben? Würde sich dann vielleicht nur noch ein 1-Euro-Shop als Mieter finden - in erstbester Lage und gleich neben dem Gocher Rathaus? Dieses trübe Schicksal ist abgewendet, denn die Geschäftsfrau wurde mit dem Chef der Mayerschen Buchhandlung, Hartmut Falter, einig. Der Unternehmer hat einen Zehn-Jahres-Vertrag mit Familie Völcker-Janssen geschlossen und wird in der Steinstraße eine „Mayersche“ betreiben. Der Herr über 56 Buchhandlungen in Nordrhein-Westfalen (und eine in Trier) hat mit Sven Bockstegen, der 24 Jahre bei Völcker arbeitete, ein in Goch bekanntes Gesicht für die Geschäftsführung gefunden. Und auch die übrigen Mitarbeiter werden übernommen.