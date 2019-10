Kalkar : Kalkar auf der Frankfurter Buchmesse

Kalkarer Buch mit Heiligendarstellungen auf der Buchmesse in Frankfurt.

(RP) Auf der Frankfurter Buchmesse werden 500 Aussteller ihre Titel präsentieren. 80.000 Neuerscheinungen gibt es weltweit, von denen viele nach Ländern geordnet in den großen Messehallen vorgestellt werden. Im März folgt die Leipziger Buchmesse. Damit auch Selbstverleger eine Chance der Darstellung bekommen, gibt es den Livro-Katalog, der im Vorhinein an 7.000 Buchhandlungen ausgeliefert wurde. Auf Seite 57 ist in diesem Katalog Kalkar vertreten und das Buch ist in Halle 3.1. am Stand 86 zu finden.

In Kalkar und in Kevelaer ist es zwar in den Buchhandlungen zu haben, aber wegen der kleinen Auflage nicht über die Zulieferer: „Kalkar Hundert Heilige im Himmelshaus“ beschreibt 102 Heilige vor 1560 auf 272 Seiten. Dazu hat Brigitte Hell in mühevoller Kleinarbeit 260 Nahaufnahmen der Altäre und Figuren, der Schatzkammer und der Gewölbe beigetragen. Lioba Rochel hat dem Buch ein wunderschönes Layout gegeben. Herausgekommen ist ein Buch mit 60 weiteren erläuternden Texten, Meditationen, Bildbeschreibungen und Gedichten sowie zu jedem Heiligen ein kleines „Elfchen“, das die Person in elf Wörtern vorstellt. Inzwischen hat die findige Nikolaus-Bruderschaft am Georgsaltar eine weitere Heiligendarstellung gefunden, die auch gefeiert wird, den Xantener Märtyrer Victor. Im Buch sind die Heiligen alphabetisch geordnet und häufig mit sehr unterschiedlichen Mehrfachdarstellungen aus St. Nicolai vorgestellt. In der Vielzahl der Altäre und in der Detailfreudigkeit der Kalkarer Bildwelt sind die Nahaufnahmen eine Fundgrube mittelalterlicher Schnitz- und Malkunst. Die Zeit der individualisierten Darstellung der Personen kommt in Kalkar zu einem ersten Höhepunkt. Der Förderverein von St. Nicolai will im nächsten Jahr der Vollendung der Fenster näher kommen und freut sich über alle, die den Verein unterstützen. Er sendet das Buch über die E-Mail-Adresse zu.