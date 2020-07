Denkmal in Goch : Brunnen am Steintor soll saniert werden

Goch Weil die Wasserzufuhr nicht mehr in Ordnung ist, läuft nur noch ein Rinnsal am Stein herab und schwärzt ihn. Der Brunnen muss überarbeitet werden. Aber hätte nicht der Platz drum herum ein Gesamtkonzept nötig?

Weil nur noch ein müdes Rinnsal an der einen Seite der Sandsteinfigur herunter rinnt, ist die Oberfläche dort ganz dunkel geworden. Bei einer spontanen Befragung einiger Passanten stellte die RP fest, das kaum jemand weiß, was der Geschichtsbrunnen darstellt beziehungsweise worauf er anspielt. Einer, der das ganz genau weiß, ist der Künstler Udo Sander, der ihn in den 80-er Jahren im Auftrag des Heimatvereins geschaffen hat. „Die Info-Tafel, die in der Tat dringend nötig ist, liegt hier fertig vor mir“, erklärt er. Zwar spricht Sander von „abstrakter Formgebung“, bei genauem Hinsehen lässt sich aber doch einiges erahnen: Ratten, die auf die Pest im Mittelalter anspielen, Wasser, das mit der Niers zu tun hat, ein Faltenwurf, der die Tuchmacherei zitiert, ein Frauenkopf, dessen Vorlage er im ehemaligen Kloster Graefenthal entdeckt habe. Selbst der Bau der Autobahn, damals eine eminent wichtige Sache für die Stadt, sei eingearbeitet worden. Das alles den Gochern und ihren Besuchern zu erläutern fände auch Schreiber wichtig.

In der Vergangenheit war von Anliegern schon mal zu hören, dass der Platz unter Wert genutzt wird. Es gibt in der Stadt ohnehin wenig nette Plätze, wo Menschen sitzen und vielleicht etwas essen und trinken könnten – warum wird diese Örtlichkeit nicht zur Nutzung durch die Allgemeinheit aufgewertet? Ob der Brunnen, einst Namen- und Anlassgeber für das Mai- und Brunnenfest, dafür weichen oder versetzt werden müsste, ist eine Frage, die niemand auf die Schnelle beantworten möchte. Die die RP aber schon häufiger zu hören bekam. Zumal auch die verwilderte Grünfläche vor dem Haus am Steintor nichts an der bescheidenen Optik ändert. Wie berichtet, hatte ein Café in dem Gebäude dauerhaft nicht bestehen können. Gaststätten in der Nachbarschaft hätten vielleicht auch Interesse an einem großzügigeren Außengelände.