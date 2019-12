Goch : Brücke über die Niers steht Fußgängern wieder zur Verfügung

Goch Anderthalb Jahre nach der Sperrung wegen Baufälligkeit ist es jetzt wieder möglich, in Höhe des Gocher Kastells die Niers zu queren.

GOCH (nik) Richtig großen Bahnhof gab’s kurz vor Weihnachten noch in Goch: Eine Brücke, die „nur“ für Fußgänger und Radfahrer zugelassen ist, wurde freigegeben. Bürgermeister Ulrich Knickrehm, Wolfgang Jansen von der GO! und Christian Wilkens von der niedersächsischen Firma Schmees & Lühn schnitten erst symbolisch das Band durch und schritten dann furchtlos über das Bauwerk. Es hielt und wird hoffentlich viele Jahre lang halten. Die alte Brücke musste im Sommer 2018 nach einer Prüfung von einem Tag auf den anderen gesperrt werden, weil sie nicht mehr sicher war. „Es war auch nicht möglich, die Baumängel durch Reparatur zu beheben, der Überbau musste komplett neu gebaut werden“, so der Bürgermeister. Planung und Ausschreibung hätten eine Weile gebraucht, die Fertigung an sich verlief dann vergleichsweise flott. Und beim „Zusammenschrauben“ auf dem Parkplatz am Kastell gab es viele Zuschauer, bis vor einigen Tagen die Brücke am Kran schwebend an ihre endgültige Position gebracht wurde. Nun dient sie den Gochern wieder als beliebte Abkürzung beim Stadt-Rund-Gang. Unbeliebte Umwege waren während der Zeit, in der sie fehlte, nötig. 36,5 Meter lang ist der Übergang, der optisch durch ein filigran wirkendes, aber stabiles Maschengeflecht unterhalb eines hölzernen Handlaufs überzeugt. Mindestens ebenso wichtig ist der Bodenbelag, der nicht hölzern (und damit rutschig), sondern aus sehr griffigen Kunststoffbohlen gefertigt ist. Gehalten wird die „Zweifeld-Schrägselbrücke“ zum einen über die bisherigen Fundamente, zum anderen von einer orangefarbenen Metallkonstruktion.