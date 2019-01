Ermittlungen abgeschlossen: Brand in Pfalzdorf: Ursache war technischer Defekt

Brand in Pfalzdorf: Ursache war technischer Defekt

Der Anbau des Zweifamilienhauses an der Hevelingstraße wurde durch das Feuer komplett zerstört. Foto: Julia Lörcks

Goch-Pfalzdorf Nach dem Feuer in Pfalzforf ist die Ursache geklärt. Die Polizei schließt ein Frendverschulden aus, vielmehr sei ein technischer Defekt verantwortlich für den Brand des Anbaus.

Julia Lörcks (jul) ist stellv. Leitende Regionalredakteurin und Desk-Chefin in Kleve.

Die Ursache für das Feuer am Sonntag, 30. Dezember, in Pfalzdorf an der Hevelingstraße ist geklärt: Wie Achim Jaspers, Pressesprecher der Klever Polizei, auf Nachfrage unserer Redaktion bekanntgab, konnten die Brandermittler ein Fremdverschulden ausschließen. Vielmehr war ein technischer Defekt – vermutlich eine defekte Lichterkette – für den Brand verantwortlich.