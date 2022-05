Nächtlicher Feuerwehreinsatz : Brand in der Melatenstraße – Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Goch Die Feuerwehr musste heute Nacht zu einem Brand an der Melatenstraße in Goch ausrücken. Die Löschkräfte brachten den Brand schnell unter Kontrolle. Nun ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung.

Gegen kurz vor 2 Uhr heute Nacht wurde der Gocher Feuerwehr ein Brand an oder in einem der sogenannten ehemaligen Belgierhäuser an der Melatenstraße in der Gocher Innenstadt gemeldet. Ein Zeuge hatte den Brand bemerkt. Zunächst war die Lage unklar. Ob sich Menschen in dem eigentlich leerstehenden Gebäude aufhielten, konnte ebenfalls nicht sicher gesagt werden. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte es an einem Teil der zum Westring gelegenen Außenfassade vom Erdgeschoss bis zu einem Balkon im zweiten Obergeschoss. Auch das Innere einer Wohnung im zweiten Obergeschoss stand bereits in Flammen.