Bis Januar geschlossen : 200 Menschen müssen Schule in Goch nach Kellerbrand räumen

Goch 200 Schüler und Lehrer mussten das Gebäude im laufenden Betrieb verlassen, nachdem im Keller ein Feuer ausgebrochen war. Die Ursache ist unklar.

Große Aufregung am Mittwochnachmittag an der Gustav-Adolf-Schule in Goch: Rund 200 Schüler und Lehrer mussten im laufenden Schulbetrieb das Gebäude verlassen, nachdem im Keller ein Feuer ausgebrochen war. Um 14.52 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch benachrichtigt, wie Feuerwehrsprecher Torsten Matenaers erklärt. „Als wir eintrafen, war die komplette Schule bereits evakuiert. Alle befanden sich draußen und am Sammelplatz, also außer Gefahr“, sagt Matenaers.

Ein Bediensteter der Schule hatte den Brand im Keller des Schulgebäudes entdeckt, war aufgrund der starken Rauch- und Hitzeentwicklung aber schon gar nicht mehr dorthin vorgedrungen. Er löste den Hausalarm aus und rief die Feuerwehr. „Nach den ersten Informationen wurde durch den Brand selbst niemand verletzt“, sagt Torsten Matenaers. Drei Schüler mussten vom Rettungsdienst behandelt werden, weil sie im Nachhinein über Schwindel und Kreislaufprobleme geklagt hatten.

Die Feuerwehr setzte zur Brandbekämpfung Atemschutztrupps mit zwei Strahlrohren und gleichzeitiger Belüftungsmaßnahme ein, wie Feuerwehrsprecher Matenaers sagt. „Der Keller war sehr heiß und verraucht, das Feuer an sich konnten die Kollegen aber zügig unter Kontrolle bringen.“ Aufgrund der zunächst unklaren Lage hatte Stefan Bömler, Leiter der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Goch, die Löschgruppe Asperden nachalarmieren lassen. So sollte sichergestellt werden, dass ausreichend Atemschutztrupps vorhanden sein würden. Was genau die Ursache für das Feuer ist, das in einem Raum zur Lagerung von Materialien ausgebrochen war, stand am Mittwoch noch nicht fest. Es ist ein Gebäudeschaden entstanden, der Brandherd war im Kellergeschoss eines Treppenhauses.