Fahrzeugbrand : Fahrzeugbrand, sieben Menschen im Krankenhaus

Goch Der Brand war ausgebrochen, als Arbeiter mit einem Trennschleifer an einem Fahrzeug arbeiteten, das Reste einer schwefelhaltigen Verbindung enthielt. Verdacht auf Rauchgasvergiftung bei sieben Beschäftigten.

GOCH Bei Arbeiten an einem Tankauflieger ist am Montagnachmittag in der Werkstatt eines Fahrzeugbauunternehmens im Gocher Industriegebiet Nord ein Feuer ausgebrochen. Arbeiter hatten mit einem Trennschleifer an dem Fahrzeug gearbeitet, hierdurch geriet offensichtlich ein Teil der Tankisolierung in Brand. In dem Fahrzeug befanden sich zum Zeitpunkt der Arbeiten Reste einer schwefelhaltigen Verbindung.