Aus dem zweiten Weltkrieg : Teile der Gocher Innenstadt wegen Bombenentschärfung evakuiert

Der Kampfmittelräumdienst rückt um 20 Uhr an. Foto: Hohl, Ralf (hohl)

Goch Auf einem Grundstück in der Gocher Innenstadt ist eine amerikanische Fünf-Zentner-Fliegerbombe aus dem zweiten Weltkrieg gefunden worden. Weite Teile der Stadt müssen evakuiert werden.

Die Bombe wurde an einem Grundstück an der Feldstraße gefunden. Nach der Entschärfung, voraussichtlich etwa zwischen 20.30 und 21 Uhr, heulen die Sirenen in Goch für eine Minute, dies ist die Entwarnung.