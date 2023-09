Auch Bahnstrecke und B67 betroffen Bombenentschärfung in Goch – Geschäfte am Vormittag offen

Schon am Dienstagabend organisierten die Verantwortlichen in den Geschäften und bei Freudenberg den kommenden Vormittag. Die Herausforderung: die ersten Stunden des Werktags möglichst normal stattfinden lassen und dennoch früh genug alle Kunden und Mitarbeiter in Sicherheit wissen. Insbesondere für Freudenberg war das ein schwieriges Unterfangen: „Wir haben am Abend nur noch einen Teil der Eltern erreichen können, um den heutigen Tag für die Beschäftigten abzusagen“, erklärt Andreas Winkelhofer, Standortverantwortlicher in Goch. Etwa 60 Prozent der gut 750 Menschen, die in den Gocher Werkstätten beschäftigt sind, seien deshalb am Morgen zur Arbeit erschienen. „Bis 11.30 Uhr können wir unseren üblichen Geschäften nachgehen, danach spazieren wir zu Gebäudeteilen auf dem Gelände, die außerhalb des 300-Meter-Radius liegen“, erklärt Winkelhofer. Zum Glück liege Freudenberg so nah am Rand des Geschehens, dass dies möglich sei. „Ohnehin proben wir zweimal im Jahr den Notfall, behandeln diesen Tag also wie einen normalen Probelarm.“ Die behinderten Mitarbeiter kennen das Verfahren und würden sich deshalb keine Sorgen machen. Mancher werde auch rechtzeitig vor der Entschärfung abgeholt oder könne selbst mit dem Rad nach Hause fahren könne. Gearbeitet werde dann am Nachmittag nicht mehr, wie immer würden die Beschäftigten aber bis 16 Uhr betreut.