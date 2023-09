Auch Bahnstrecke und B67 betroffen Bombenfunde in Goch – Entschärfung beginnt

Insbesondere für Freudenberg war das ein schwieriges Unterfangen: „Wir haben am Abend nur noch einen Teil der Eltern erreichen können, um den heutigen Tag für die Beschäftigten abzusagen“, erklärt Andreas Winkelhofer, Standortverantwortlicher in Goch. Etwa 60 Prozent der gut 750 Menschen, die in den Gocher Werkstätten beschäftigt sind, seien deshalb am Morgen zur Arbeit erschienen. „Bis 11.30 Uhr können wir unseren üblichen Geschäften nachgehen, danach spazieren wir zu Gebäudeteilen auf dem Gelände, die außerhalb des 300-Meter-Radius liegen“, erklärt Winkelhofer.